Visites guidées du Temple maçonnique, Loge Les Amis du Peuple, Pontoise

Informations pratiques

Visites guidées du Temple maçonnique 19 et 20 septembre Loge Les Amis du Peuple Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La loge maçonnique les Amis du Peuple à l’Orient de Pontoise GODF est fondée le 15 mai 1848 par un avocat. Elle s’installe tout naturellement rue des Tables Rondes en 1905, près du tribunal. Le sous-sol abrite la salle du temple, où se déroule les réunions. Venez rencontrer les membres de la Loge qui vous conteront l’histoire du lieu.

Visites guidées en continu samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Loge Les Amis du Peuple 4 rue des Tables rondes 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France

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