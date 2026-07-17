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Visites guidées du Temple maçonnique, Loge Les Amis du Peuple, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Loge Les Amis du Peuple · Pontoise

Visites guidées du Temple maçonnique, Loge Les Amis du Peuple, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Loge Les Amis du Peuple
Adresse
4 rue des Tables rondes 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Visites guidées du Temple maçonnique 19 et 20 septembre Loge Les Amis du Peuple Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La loge maçonnique les Amis du Peuple à l’Orient de Pontoise GODF est fondée le 15 mai 1848 par un avocat. Elle s’installe tout naturellement rue des Tables Rondes en 1905, près du tribunal. Le sous-sol abrite la salle du temple, où se déroule les réunions. Venez rencontrer les membres de la Loge qui vous conteront l’histoire du lieu.
Visites guidées en continu samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Loge Les Amis du Peuple 4 rue des Tables rondes 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France
Visite commentée

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