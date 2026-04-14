Visites guidées et libres de l’Église Saint-Willibrord de Gravelines par l’Association Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa, Eglise Saint Willibrord, Gravelines

Visites guidées et libres de l’Église Saint-Willibrord de Gravelines par l’Association Échos et Nouvelles des Rives de l’Aa 25 et 26 avril Eglise Saint Willibrord Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

L’association Echos et Nouvelles propose une visite de l’église Saint Willibrord. Cette église élevée à partir de la fin du XVIème siècle, époque dont ne témoigne aujourd’hui qu’une partie de la nef, est dotée d’un riche mobilier issu en partie des ateliers de Séraphin Deblonde.

Egalement, l’association fera une présentation d’art et d’histoire autour du monument funéraire de Claude Berbier du Metz, un des plus célèbres Gouverneurs de la cité, réalisé par François Girardon, sculpteur préféré de Louis XIV . Il sera aussi question d’autres personnalités gravelinoises, dont les épitaphes ou monuments funéraires ont parfois disparus dans les vicissitudes de l’histoire de l’église Saint Willibrord.

Eglise Saint Willibrord place de l’église Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}]

L’église Saint-Willibrord vous ouvre ses portes visite église

Ville de Gravelines