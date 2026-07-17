Visites guidées flash au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP), Musée Camille-Pissarro, Pontoise

Informations pratiques

Visites guidées flash au Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise (MAHPP) Samedi 19 septembre, 11h30, 14h30, 16h00 Musée Camille-Pissarro Val-d’Oise

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée d’Art et d’Histoire Pissarro-Pontoise vous invite à découvrir ses collections autrement avec des visites guidées “flash”.

En 45 minutes, laissez-vous guider à travers une sélection d’œuvres et d’anecdotes autour des artistes liés à Pontoise et à Camille Pissarro, de Charles François Daubigny à Ludovic Piette, en passant par Emilio Boggio.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Visites accessibles dès 8 ans.

Musée Camille-Pissarro 17 Rue du Château, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130380240 https://www.ville-pontoise.fr/equipement/musee-camille-pissarro Collection d’estampes et de dessins de Camille Pissarro (1830 – 1903) et de ses fils. Deux toiles de Camille Pissarro sont exposées : « Péniche sur la Seine » (huile sur toile, vers 1864) et « La Brouette » (dépôt du musée d’Orsay, huile sur toile, vers 1881). Politique d’expositions temporaires consacrées aux nombreux artistes impressionnistes ayant travaillé sur les bords de l’Oise sur la peinture du paysage du XIXe siècle ou ayant été liés à Camille Pissarro. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Visites guidées flash

©Ville de Pontoise