Visites guidées flash des expositions de la Platine et de la Galerie nationale du design, Cité du design, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visites guidées flash des expositions de la Platine et de la Galerie nationale du design 19 et 20 septembre Cité du design Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées flash des expositions Créer un vase, Brêches fertiles et Design en main.

Cité du design 3 rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 74 70 http://www.citedudesign.com [{« type »: « link », « value »: « https://citedudesign.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] La Cité du design-École supérieure d’art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, réunis sur un même site : l’ancienne manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes et l’État (Ministère de la Culture), il est une plate-forme d’enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l’art. Les missions principales de la Cité du design sont les suivantes : › la sensibilisation de tous les publics au design ; › le développement de l’innovation par le design ; › la recherche en design ; › la production d’événements à forte notoriété tels que la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions annuelles à Saint-Étienne et à l’international. L’une des missions premières de la Cité du design est la sensibilisation de tous les publics au design : professionnels, acteurs publics, universitaires, grand public, etc. La Cité du design s’est dotée de différents outils pour s’adresser à tous : visites guidées pour les individuels ou les professionnels, actions de sensibilisation du grand public et des professionnels, ateliers jeunes publics, éditions, colloques et conférences. Elle met en place un accueil spécifique pour les publics scolaires et universitaires par de nombreuses visites guidées et des dossiers pédagogiques créés spécifiquement pour les enseignants. La Cité du design travaille également étroitement avec l’Éducation Nationale: formations des enseignants avec le PREAC (Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle) et projets menés avec les CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique). L’un des outils permettant cette sensibilisation est la création d’événements permettant la découverte du design et son appropriation: expositions, Biennale Internationale Design Saint-Etienne, colloques, conférences, etc. Ces événements permettent de rendre compte de l’évolution actuelle du design dans la société et de faire connaître le potentiel d’innovation du design. La Cité du design créé ainsi sur le territoire stéphanois des grands rendez-vous annuels attractifs abordant le design par diverses thématiques pour en faire découvrir tous ses champs d’application. Quelques chiffres : Depuis son ouverture : 129 180 visiteurs pour L’objet du design (exposition inaugurale) : 40 000 visiteurs Biennale 2010 : 85 000 visiteurs, 650 designers exposants, 627 groupes scolaires, 103 groupes de professionnels. Accès en Tram : T1 et T2, arrêt Cité du design Accès en voiture : Bruxelles, Milan, Marseille, Lyon par A47. Rejoindre A72, Sortie 14 (Zenith Saint-Étienne Métropole) Barcelone, Paris, Clermont-Ferrand par A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers Le Puy-en-Velay, Firminy par RN88, rejoindre A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers

Visites guidées flash des expositions Créer un vase, Brêches fertiles et Design en main.

© C Pierot