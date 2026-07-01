Visites guidées & Jeu de Piste en Gare de Tours, Gare de Tours, Tours

Informations pratiques

Visites guidées & Jeu de Piste en Gare de Tours 19 et 20 septembre Gare de Tours Indre-et-Loire

6 crénaux de 45min de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir la richesse architecturale et l’histoire de la Gare de Tours.

Samedi 19 septembre, profitez d’une visite exceptionnelle commentée par l’architecte SNCF Bertrand Ahier. À travers son regard d’expert, découvrez les particularités architecturales de la gare, son évolution au fil du temps et les enjeux de sa préservation au sein du patrimoine ferroviaire.

Dimanche 20 septembre, place à l’aventure avec un jeu de piste au cœur de la gare. En famille ou entre amis, partez à la recherche d’indices, résolvez des énigmes et explorez les espaces de la gare sous un angle original et ludique.

Gare de Tours 1, place du Général-Leclerc, 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/tours

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir la richesse architecturale et l’histoire de la Gare de Tours.

©guillaumesavignard