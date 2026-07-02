Visites guidées – les expositions du moment, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Centre de création contemporaine Olivier-Debré · Tours
Informations pratiques
Visites guidées – les expositions du moment 19 et 20 septembre Centre de création contemporaine Olivier-Debré Indre-et-Loire
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée des expositions du moment :
– « Soeur de jour » d’Éléonore False
– « Là où les organes oragent » de Laura Bottereau & Marine Fiquet
– exposition collective « L’idée des corps célestes »
durée 45 minutes, inscription sur place le jour de la visite
Cette action s’inscrit aussi dans le cadre des journées du matrimoine (valorisant l’héritage historique, culturel et artistique transmis par les femmes).
Centre de création contemporaine Olivier-Debré Jardin François 1er, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247665000 https://cccod.fr En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le CCC OD dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international.
Son bâtiment de 4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions temporaires, un auditorium, un café-restaurant et une librairie. A10, sortie Tours Centre. Tramway : ligne A / Bus : lignes 4, 12, 53, 54, 57 arrêt Porte-de-Loire.
Visite commentée des expositions du moment :
©CCC OD
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