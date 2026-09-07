Visites guidées « Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux », Ecole dentellière, Bailleul

Informations pratiques

Visites guidées « Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux » 19 et 20 septembre Ecole dentellière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’école dentellière vous dévoile tous ses secrets !

Ecole dentellière 6 rue du collège – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 06 16 http://ville-bailleul.fr

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