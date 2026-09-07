AGENDA · Bailleul
Visites guidées « Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux », Ecole dentellière, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · Ecole dentellière · Bailleul
Informations pratiques
Visites guidées « Les secrets de l’art de la dentelle aux fuseaux » 19 et 20 septembre Ecole dentellière Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’école dentellière vous dévoile tous ses secrets !
Ecole dentellière 6 rue du collège – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 06 16 http://ville-bailleul.fr
L’école dentellière vous dévoile tous ses secrets !
Ecole dentellière
À voir aussi à Bailleul (Nord)
- AquaLanta à la piscine Aquabelle à Bailleul, Piscine Aquabelle, Bailleul 12 septembre 2026
- Portes ouvertes de l’Espace Part’âge Joséphine Baker, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul 12 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à Bailleul, BAILLEUL, Bailleul 19 septembre 2026
- Exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hauts-de-France, Égise Saint-Vaast, Bailleul 19 septembre 2026
- Exposition de photos de l’orgue Gonzalez de l’église St. Vaast, Égise Saint-Vaast, Bailleul 19 septembre 2026