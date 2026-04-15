Visites guidées, Musée André Voulgre, Mussidan
Visites guidées, Musée André Voulgre, Mussidan samedi 23 mai 2026.
Visites guidées Samedi 23 mai, 18h00 Musée André Voulgre Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Profitez de cette soirée pour découvrir la chartreuse du Musée André Voulgre avec nos guides. Parcourez ses 17 pièces et explorez sa grange récemment rénovée, témoins de l’art de vivre et du patrimoine périgourdin dans la vallée de l’isle.
Musée André Voulgre 2 Rue Raoul Grassin, 24400 Mussidan, France Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553812355 https://museevoulgre.fr Maison de maître, meublée, du XIXe siècle, salles d’exposition sur les activités quotidiennes d’autrefois, salles d’exposition sur les métiers d’autrefois, salles d’exposition sur la poterie paysanne de Beauronne, salles d’exposition sur les techniques et l’outillage agricoles, salle sur la préhistoire de la vallée de l’Isle.
Profitez de cette soirée pour découvrir la chartreuse du Musée André Voulgre avec nos guides. Parcourez ses 17 pièces et explorez sa grange récemment rénovée, témoins de l’art de vivre et du dans la…
©musee Voulgre
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