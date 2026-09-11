Informations pratiques

Visites guidées « Patrimoine & histoire » par JUNIA Samedi 19 septembre, 13h00 Palais Rameau Nord

Sur inscription ici : https://www.eventbrite.fr/e/jep2026-le-palais-rameau-entre-architecture-et-paysage-reinvente-tickets-1994135979395?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire du Palais Rameau, de son architecture remarquable et des nombreux détails qui font la singularité de ce monument emblématique de Lille. Au fil de la visite, découvrez les secrets de sa construction, les grandes étapes de sa transformation et les nouveaux usages imaginés par JUNIA autour des agricultures et de l’alimentation de demain. Une immersion au cœur d’un patrimoine réinventé, entre mémoire du lieu, prouesses architecturales et innovation.

Sur inscription ici à partir du 2 septembre à 18h : :https://www.eventbrite.fr/e/jep2026-le-palais-rameau-entre-architecture-et-paysage-reinvente-tickets-1994135979395?aff=oddtdtcreator

Palais Rameau 1 Sq. Rameau, 59800 Lille, France Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 940, « description »: « Visites, ateliers et confu00e9rences : du00e9couvrez le Palais Rameau, son architecture et son parc lors du2019une journu00e9e ouverte u00e0 tous u00e0 Lille. », « html »: «

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Partez à la découverte de l’histoire du Palais Rameau, de son architecture remarquable et des nombreux détails qui font la singularité de ce monument emblématique de Lille. Au fil de la visite, les …

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