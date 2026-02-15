Visites guidées pour les individuels de la Basilique Saint Julien Place Grégoire de Tours Brioude

Visites guidées pour les individuels de la Basilique Saint Julien

Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien Brioude Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif réduit

Pour les demandeurs d’emploi

4 à 12 ans

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-10-17

2026-04-10 2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Visitez la Basilique Saint-Julien avec nos guides ! Découvrez l’une des plus belles églises romanes d’Auvergne grâce à nos visites guidées pour individuels, proposées toute l’année pour explorer son architecture et son histoire.

Place Grégoire de Tours Basilique Saint Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

English :

Visit Saint-Julien Basilica with our guides! Discover one of Auvergne?s most beautiful Romanesque churches with our guided tours for individuals, available all year round to explore its architecture and history.

