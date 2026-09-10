Visites guidées Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945), Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Visites guidées Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945) 19 et 20 septembre Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945)

Visites guidées de l’exposition

Avec Christophe, médiateur du musée, découvrez l’histoire de ces hommes qui, malgré l’oubli, ont marqué l’Histoire.

Sur inscription au 05 55 45 84 40 ou christophe.guillot@limoges.fr

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr [{« type »: « email », « value »: « christophe.guillot@limoges.fr »}] [{« link »: « mailto:christophe.guillot@limoges.fr »}] Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

Prisonniers de guerre, histoire d’une communauté captive (1940–1945)

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