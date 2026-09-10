Visites guidées, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Savonnerie Moderne Rampal Latour · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Visites guidées 19 et 20 septembre Savonnerie Moderne Rampal Latour Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez le formidable outil de fabrication au procédé révolutionnaire dans notre usine moderne qui fête ses 10 ans ainsi que tous ses secrets.
Visites guidées :
– Histoire de la famille et de la savonnerie depuis 1828
– Découverte des machines et des lignes de production
– Histoire de la construction de l’usine et de la salle des chaudrons – Procédé unique éco-responsable breveté
– Découverte des locaux jusqu’à l’entrepôt logistique
Réservation conseillée / Départ des visites guidées toutes les 30 minutes.
Savonnerie Moderne Rampal Latour 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 93 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique Savonnerie entièrement créée pour refaire le savon de Marseille traditionnel avec un procédé éco-responsable unique au monde. Procédé ayant obtenu deux brevets. La salle des chaudrons monumentale se visite grâce à une visite guidée qui donne le sens aux innovations. A l’occasion des 10 ans de l’usine (2016-2026) les journées du Patrimoine seront festives. Tombola, savons offerts, estampillage à l’ancienne, jeu, expériences sensorielles, visites guidées toutes les 30 mn, lavage des mains insolite… Parking visiteurs Gratuit devant la boutique de l’usine. Emplacement gratuit pour deux bus à l’entrée de l’usine. Aux normes PMR. 2 WC accessibles. Tout de plein pied. Climatisation. Aire de repos.
Découvrez le formidable outil de fabrication au procédé révolutionnaire dans notre usine moderne qui fête ses 10 ans ainsi que tous ses secrets.
©Savonnerie Rampal-Latour
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