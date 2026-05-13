Visites guidées : Un monde nouveau. Révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle, Institut suédois, Paris

Visites guidées : Un monde nouveau. Révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle Samedi 23 mai, 18h00 Institut suédois Paris

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Comme chaque année, la Nuit des musées offre l’occasion d’explorer tout ce qui se passe entre les murs de l’Institut suédois. Des visites guidées en continu vous font notamment découvrir l’exposition permanente consacrée aux révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle.

Cet accrochage met en lumière des trésors méconnus de la collection et explore les courants de pensée, les aspirations et les tensions qui ont marqué le Siècle des Lumières.

Pour découvrir ces trois expositions, des visites guidées d’une vingtaine de minutes vous sont proposées de 18h à 21h30 selon le rythme suivant :

18h // 19h // 20h // 21h

Institut suédois 11 Rue Payenne, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33144788020 https://paris.si.se L’Hôtel de Marle, l’hôtel particulier construit à la fin du XVIe siècle, abrite l’Institut suédois depuis 1971. Il reste toujours un édifice unique à Paris pour son plafond peint d’origine ainsi que pour son escalier, sa façade et sa charpente dite “à la Philibert Delorme”, inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Métro : Saint Paul-Le Marais (ligne 1) et Chemin Vert (ligne 8). Bus : 29, 69, 76 et 96. Vélib : rue de la Perle, rue Saint-Gilles.

Visites commentée « Un monde nouveau. Révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle »

© Voyez-Vous (Laëtitia d’Aboville)