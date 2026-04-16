Visites guidées Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
Visites guidées Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy jeudi 16 avril 2026.
Vichy
Visites guidées
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – – EUR
6€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Visites guidées Jeudi 16 avril, Jeudi 23 avril let & Jeudi 30 avril à 15h
Venez découvrir la nouvelle exposition en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.
Durée 1h, tarif 6 €. Sans réservation.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Guided tours: Thursday April 16, Thursday April 23 & Thursday April 30 at 3pm
Come and discover the new exhibition with Marie-Line Therre, Collections Manager.
Duration 1h, price 6? No reservation required.
L’événement Visites guidées Vichy a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations
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