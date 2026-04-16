Visites guidées Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Vichy

Visites guidées

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – – EUR

6€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Visites guidées Jeudi 16 avril, Jeudi 23 avril let & Jeudi 30 avril à 15h

Venez découvrir la nouvelle exposition en compagnie de Marie-Line Therre, Responsable des collections.

Durée 1h, tarif 6 €. Sans réservation.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Guided tours: Thursday April 16, Thursday April 23 & Thursday April 30 at 3pm

Come and discover the new exhibition with Marie-Line Therre, Collections Manager.

Duration 1h, price 6? No reservation required.

L’événement Visites guidées Vichy a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations