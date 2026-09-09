Visites historiques (jardins botaniques et poste de secours seconde guerre mondiale), Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, Brest

Informations pratiques

Visites historiques (jardins botaniques et poste de secours seconde guerre mondiale) 19 et 20 septembre Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les activités proposées à l’occasion de ces journées européennes du patrimoine 2026 sont variées :

Reconstitution d’un poste de secours de la seconde guerre mondiale,

Visite des jardins,

Atelier cyanotype (uniquement sur inscription sur le site de la ville de Brest).

Hôpital régional d’instruction des armées Clermont-Tonnerre Colonel fonferrier 29200, Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne L’Hôpital Régional d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre a une histoire séculaire, ancrée dans le port militaire de Brest.

Sa structure pavillonnaire et son jardin botanique, implantés sur 6,8 hectares, surplombent l’arsenal depuis le XVIIème siècle.

Historiquement hôpital royal de la Marine, il a dû faire face aux guerres, notamment à plusieurs destructions de ses murs édifiés par Vauban, et aux différentes transformations du modèle hospitalier du Service de Santé des Armées.

La feuille de route du Directeur Central du SSA, validée en octobre 2023, fixe le cap à suivre pour les hôpitaux des armées afin qu’ils puissent s’adapter aux nouveaux enjeux stratégiques, notamment le recentrage prioritaire sur les besoins des armées, tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures.

Visites des jardins de l’hôpital et découverte d’un poste de secours de la seconde guerre mondiale.

hria