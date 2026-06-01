Visites immersives des jardins de Lassay, Jardin Boréal, Lassay-les-Châteaux

Visites immersives des jardins de Lassay Samedi 6 juin, 14h30 Jardin Boréal Mayenne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne et le CPIE s’associent pour vous donner une occasion de vivre une expérience sensorielle et immersive dans les jardins de Lassay-les-Châteaux. Nous vous invitons à une déambulation dans la ville, pour visiter autrement et faire appel à vos sens. Julie et Clara se joindront à Marina Guittois, audiodescriptrice pour vous proposer une découverte à 3 voix, chacune dans leur expertise.

Ce parcours vous permettra de découvrir ou redécouvrir la roseraie, quelques jardins, et le Jardin Boréal.

Sur un temps donné, vous serez guidé par quelqu’un pour faire appel à vos sens et vivre cette expérience – passage en yeux bandés.

Pays d’Art et d’Histoire Mayenne-Coëvrons, CPIE et Marina Guittois, audio-descriptrice

Départ Château de Lassay, place du Boële –

Durée : 1h30

2 séances : 14 :30 ; 16 :30

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo, 53110 Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 52 22 99 80 http://www.mayennecommunaute.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 52 22 99 80 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mayennecommunaute.fr »}] Le Jardin Boréal est le nouveau pôle culture-jeunesse qui rassemble 3 services de Mayenne Communauté à Lassay-les-Châteaux : la médiathèque, le conservatoire et l’espace jeunes. Parking à proximité

Le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne et le CPIE s’associent pour vous donner une occasion de vivre une expérience sensorielle et immersive dans les jardins de Lassay-les-Châteaux. Nous vous à…

©Adrien Thiot-Rader