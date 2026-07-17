Visites insolites, Bibliothèque Choiseul, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Choiseul · Versailles
Informations pratiques
Visites insolites 19 et 20 septembre Bibliothèque Choiseul Yvelines
Inscription obligatoire, uniquement sur place le jour même
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les bibliothèques personnelles d’une reine et d’une favorite, le bureau d’un lecteur de l’au-delà, des cachettes et un dédale de livres… Accompagné d’un bibliothécaire, découvrez les secrets et les anecdotes qui se nichent au cœur de l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et admirez une partie des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Versailles.
Bibliothèque Choiseul 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 90 https://bibliotheque.versailles.fr/ https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ Les bibliothèques municipales de Versailles se répartissent sur sept sites. Le premier d’entre eux, l’ancien Hôtel des Affaires étrangères et de la Marine (Bibliothèque Choiseul) mêle collections patrimoniales et ressources d’aujourd’hui, destinées à tous les publics.
Visite commentée insolite
© Ville de Versailles
À voir aussi à Versailles (Yvelines)
- Soirée jeux, Ludothèque de Versailles, Versailles 17 juillet 2026
- La Galerie des Sculptures et des Moulages (Sculptures de Versailles Gypsothèque du Louvre) (visite guidée) Versailles 24 juillet 2026
- Visite guidée thématique : Un jardin de transmission depuis l’origine, Potager du Roi, site historique de l’École nationale supérieure de paysage, Versailles 26 juillet 2026
- Les Grandes Eaux Nocturnes de Feu 2026 Jardins du Château de Versailles Versailles 16 août 2026
- Après-midi « Découverte des arts du cirque au musée Lambinet » 7-12 ans, Musée Lambinet, Versailles 27 août 2026