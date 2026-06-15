Visites insolites Morgane coaching et Chèvrerie Louhannaise Chèvrerie Louhannaise Louhans
Visites insolites Morgane coaching et Chèvrerie Louhannaise Chèvrerie Louhannaise Louhans vendredi 10 juillet 2026.
Louhans
Visites insolites Morgane coaching et Chèvrerie Louhannaise
Chèvrerie Louhannaise 26 rue de Brenet Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Visites insolites de l’Office de Tourisme Morgane Coaching et Chèvrerie Louhannaise. Cours collectif en plein air Les plus sportifs pourront faire un cours collectif en plein air au sein d’une exploitation agricole. Rendez-vous à la Chèvrerie louhannaise pour faire une séance mêlant renforcement musculaire, circuit cardio et relaxation dans un cadre naturel. Prévoir bouteille d’eau et tapis de fitness (si possible).
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Chèvrerie Louhannaise 26 rue de Brenet Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Morgane coaching et Chèvrerie Louhannaise Louhans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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