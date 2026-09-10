Visites libres de l’Archipel : le Grenat et le Carré, Théâtre de l’Archipel, Perpignan

Informations pratiques

Visites libres de l’Archipel : le Grenat et le Carré 19 et 20 septembre Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition « 400 % – Flower Fields » : une installation de 400 dessins

Manu Clabecq, illustrateur et graphiste installé à Perpignan, a imaginé une véritable explosion florale pour la saison 2026-2027 de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan.

Cette installation composée de 400 dessins est à découvrir du 18 au 26 septembre dans la salle du Carré du Théâtre de l’Archipel.

Entrée libre.

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatredelarchipel.org »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

Exposition

©Manu Clabecq