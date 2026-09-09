Visites libres de l’exposition « L’histoire du dessin », Médiathèque Jean Ferrat, Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Visites libres de l’exposition « L’histoire du dessin » Samedi 19 septembre, 08h30 Médiathèque Jean Ferrat Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du dessin à travers l’exposition proposée à la médiathèque de Cessenon-sur-Orb regroupant des oeuvres du dessinateur professionnel Yvan Olynik ainsi que de nombreux outils.

Yvan Olynika fait du dessin son métier. Tout au long de sa carrière, il a exercé comme dessinateur dans différents domaines, notamment aux PTT, dans la construction mécanique, le bâtiment, la publicité et la caricature.

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Yvan Olynik nourrissait une véritable passion pour la course à pied. Il remporta de nombreuses épreuves et se fit un nom dans le milieu de la course hors stade.

Cette double passion pour le dessin et le sport l’amena naturellement à mettre son talent artistique au service des organisateurs de compétitions. Il réalisa les tracés de parcours, les affiches et les illustrations de nombreuses courses, en France comme à l’étranger.

Médiathèque Jean Ferrat 8 Rue des Saignes 34460 Cessenon sur Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie 04 67 38 9 47 56 http://mediathequecessenon.wordpress.com https://www.bibliotheques-sudherault.fr/ Installée au cœur du village, la médiathèque Jean-Ferrat est un lieu de vie, de rencontre et de partage, à la fois culturel et social. Ouverte à tous, elle contribue à l’accès à la culture, à l’information, à la formation, à la documentation et aux loisirs.

Ses collections, régulièrement enrichies, s’adressent à tous les publics et couvrent une grande diversité de thématiques et de niveaux de lecture. Tout au long de l’année, la médiathèque propose également des animations, des rencontres et des actions culturelles qui favorisent les échanges et le plaisir de la lecture.

En lien avec les établissements scolaires et les acteurs du territoire, elle participe à des actions éducatives et pédagogiques, tout en veillant à conserver et valoriser un fonds local qui constitue une précieuse mémoire collective.

La médiathèque Jean-Ferrat fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Sud-Hérault. Parking à proximité

Découvrez l’histoire du dessin à travers l’exposition proposée à la médiathèque de Cessenon-sur-Orb regroupant des oeuvres du dessinateur professionnel Yvan Olynik ainsi que de nombreux outils.

© Marc Pastor