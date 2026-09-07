Visites libres du Théâtre Molière, Sète – Scène nationale archipel de Thau, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau · Sète
Informations pratiques
Visites libres du Théâtre Molière, Sète – Scène nationale archipel de Thau 19 et 20 septembre Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez librement le Théâtre Molière et déambulez dans ses différents espaces pour admirer ce joyau architectural et en apprécier toute la richesse patrimoniale.
Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.
Visites libre du Théâtre Molière. Déambulez dans les espaces et découvrez ce joyau architectural.
© Hanna Louqaïs
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