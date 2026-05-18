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Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier

Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon)

Adresse : 24 Rue du Commerce

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle

Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08

Visites de la maison natale de Rouget de Lisle dans le cadre du programme global des commémorations des 190 ans de la mort de Rouget de Lisle.

RDV au musée mais inscription préalable obligatoire à l’Office de Tourisme (16 personnes maximum). Entrée au musée et visite gratuite dans ce cadre là.   .

Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01  accueil@lons-jura.fr

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English : Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle

L’événement Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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