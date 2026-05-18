Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier
Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Lons-le-Saunier mercredi 24 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle
Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08
Visites de la maison natale de Rouget de Lisle dans le cadre du programme global des commémorations des 190 ans de la mort de Rouget de Lisle.
RDV au musée mais inscription préalable obligatoire à l’Office de Tourisme (16 personnes maximum). Entrée au musée et visite gratuite dans ce cadre là. .
Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 accueil@lons-jura.fr
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English : Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle
L’événement Visites musée Rouget de Lisle 190 ans de la mort de Rouget de Lisle Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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