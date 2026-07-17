Visites nocturnes de la cathédrale, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon

Informations pratiques

Visites nocturnes de la cathédrale 18 et 19 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône

2.5 €/personne, groupes de 25 personnes maxi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Découvrez le vénérable édifice dans la pénombre, avec les commentaires d’un guide muni de sa lampe-torche… Un circuit de 30 mn sur le thème du patrimoine historique des représentations de la Vierge Marie à travers les siècles et sur différents supports.

Une visite exceptionnelle !

1 départ de visite toutes les 10 mn.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon [{« type »: « link », « value »: « https://cathedrale-lyon.fr/visite/visites-nocturnes-journees-du-patrimoine/ »}] Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.

L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.

Découvrez le vénérable édifice dans la pénombre, avec les commentaires d’un guide muni de sa lampe-torche… Un circuit de 30 mn sur le thème du patrimoine historique des représentations de la Vierge…

©Cathédrale Saint-Jean-Baptiste