Visites panoramiques des toits – siège de la Région Hauts-de-France, Siège de Région Hauts-de-France, Lille
dimanche 20 septembre 2026 · Siège de Région Hauts-de-France · Lille
Informations pratiques
Visites panoramiques des toits – siège de la Région Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Siège de Région Hauts-de-France Nord
15 personnes par groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Monter au 7ème étage du siège de la Région pour profiter de son point de vue exceptionnel sur la ville de Lille.
Durée : 1h
Siège de Région Hauts-de-France 151 avenue du Président Hoover – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 74 27 00 00 https://www.hautsdefrance.fr/ https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/;https://x.com/hautsdefrance;https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/?originalSubdomain=fr;https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg;https://www.snapchat.com/@regionhdf;https://www.instagram.com/region_hautsdefrance/;https://www.tiktok.com/@region_hautsdefrance [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautsdefrance.fr/jep-2026/ »}]
Monter au 7ème étage du siège de la Région pour profiter de son point de vue exceptionnel sur la ville de Lille.
© Michaël Lachant – Région Hauts-de-France
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