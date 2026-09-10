Visites panoramiques des toits – siège de la Région Hauts-de-France, Siège de Région Hauts-de-France, Lille

Informations pratiques

Visites panoramiques des toits – siège de la Région Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Siège de Région Hauts-de-France Nord

15 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Monter au 7ème étage du siège de la Région pour profiter de son point de vue exceptionnel sur la ville de Lille.

Durée : 1h

Siège de Région Hauts-de-France 151 avenue du Président Hoover – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France +33 (0) 3 74 27 00 00 https://www.hautsdefrance.fr/ https://www.facebook.com/regionhautsdefrance/;https://x.com/hautsdefrance;https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/?originalSubdomain=fr;https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg;https://www.snapchat.com/@regionhdf;https://www.instagram.com/region_hautsdefrance/;https://www.tiktok.com/@region_hautsdefrance [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautsdefrance.fr/jep-2026/ »}]

Monter au 7ème étage du siège de la Région pour profiter de son point de vue exceptionnel sur la ville de Lille.

© Michaël Lachant – Région Hauts-de-France