Oizon

Visites secrètes Les écossaises du Berry

420 route de la Chapelotte Oizon Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Poussez les portes d’une exploitation familiale, de la culture des céréales à leur transformation, vous découvrirez toutes les étapes qui donnent naissance à des produits issus directement des champs de l’exploitation.

Au fil de la visite, vous explorerez les installations, le moulin ainsi que la fabrique de nouilles, et comprendrez comment passion et terroir se retrouvent dans chaque produit. La découverte se conclura par un moment gourmand avec une dégustation de nos spécialités, pour prolonger l’expérience et éveiller vos papilles.

Réservation obligatoire

Une participation de 4€ par personne est demandée pour chaque visite.

Les visites sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservez votre visite en ligne sur berryprovince.com à partir du 1er juin 2026. 4 .

420 route de la Chapelotte Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Push open the doors of a family farm, from the cultivation of cereals to their processing, and you will discover all the stages that give rise to products produced directly from the farm?s fields.

L’événement Visites secrètes Les écossaises du Berry Oizon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE