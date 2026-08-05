Informations pratiques

Melle

Visites sur le pouce Maison du 2, place Bujault, Melle

2 Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 11:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30

30 minutes pour comprendre comment les propriétaires de cette maison vivaient dans les années 1910 lorsqu’ils ont choisi d’ouvrir leur séjour et de décorer leur intérieur à la dernière mode, celle de l’art Nouveau !

Par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou. En partenariat avec l’Office de tourisme du Pays Mellois.

Sur réservation au 05 49 29 15 10 .

2 Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : Visites sur le pouce Maison du 2, place Bujault, Melle

L’événement Visites sur le pouce Maison du 2, place Bujault, Melle Melle a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Pays Mellois