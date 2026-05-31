Visites techniques du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers

Visites techniques du TAP Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Théâtre Auditorium de Poitiers Vienne

Gratuit. Limité à 30 personnes par visite, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Vous rêvez de découvrir l’envers du décor, les secrets de la machinerie du théâtre ? Cette visite est faite pour vous.

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549392929 https://www.tap-poitiers.com [{« type »: « email », « value »: « accueilpublic@tap-poitiers.com »}] Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

Vous rêvez de découvrir l’envers du décor, les secrets de la machinerie du théâtre ? Cette visite est faite pour vous.

©TAP