Visites théâtralisées : découvrez le site du Centre Culturel Le SUD, Centre Culturel Le Sud, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Le Sud · Saint-Pierre
Informations pratiques
Visites théâtralisées : découvrez le site du Centre Culturel Le SUD 19 et 20 septembre Centre Culturel Le Sud La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T08:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Les comédiens de la compagnie KARANBOLAZ et les architectes de l’association « AH! Architecture et Habitat » vous emmènent dans un voyage à travers le temps. Partir à la découverte de ce bâtiment historique qui habritait l’ancien tribunal de première instance de Saint-Pierre, inauguré en 1862.
Centre Culturel Le Sud 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://www.facebook.com/LeSudCentreCulturel;https://www.instagram.com/lesud.culture/ Inauguré en Octobre 2024, Le Centre Culturel Le Sud est basé à Saint-Pierre dans l’ancien tribunal de première instance (site inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques).
Lieu de vie et d’expérimentation, Le Sud accompagne les artistes et initie des actions culturelles inclusives pour rendre l’art et la culture accessibles à tous.
Ce lieu favorise la rencontre entre toutes les formes d’expression : arts plastiques, arts visuels, littérature, arts du spectacle, arts appliqués… dans des espaces spécialement conçus à cet effet.
Les comédiens de la compagnie Karanbolaz et les architectes de l’association AH! Architecture et Habitat vous emmènent dans un voyage à travers le temps.
©lesud
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