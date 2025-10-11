Visites thématiques Portraits d’artistes Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement
Visites thématiques Portraits d’artistes Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement samedi 11 octobre 2025.
Visites thématiques Portraits d’artistes
Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h30.
Samedi 29 novembre 2025 à partir de 14h30. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-10-11 2025-11-29
Le musée des Beaux-Arts propose une visite thématique.
Visite commentée Portraits d’artistes .
• Durée 1h30
• Sur réservation au 04 91 14 59 30/35 .
Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr
English :
The Musée des Beaux-Arts offers a themed tour.
German :
Das Museum der Schönen Künste bietet eine thematische Führung an.
Italiano :
Il Musée des Beaux-Arts offre un tour a tema.
Espanol :
El Museo de Bellas Artes ofrece una visita temática.
L’événement Visites thématiques Portraits d’artistes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-30 par Ville de Marseille