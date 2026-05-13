Visites virtuelles : une fenêtre ouverte sur l’Histoire et l’Archéologie, Centre archéologique – Montans, Montans

Visites virtuelles : une fenêtre ouverte sur l’Histoire et l’Archéologie Samedi 23 mai, 19h00 Centre archéologique – Montans Tarn

Gratuit – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Toute la soirée au Centre archéologique de Montans, découvrez une mise en scène inédite, un parcours lumineux original et ludique pour visiter le musée sous un nouvel angle, comme vous ne l’avez jamais vu, paré de couleurs nouvelles. Des visites guidées, des visites virtuelles et des animations sont proposées toute la soirée

Réalité virtuelle et visites immersives avec la Micro-Folie de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet

Plongez dans la vie d’un artiste, d’un tableau ou au cœur d’un monument avec les casques de réalité virtuelle du dispositif Micro-Folie.

Toute la soirée de 19h à 23h. À partir de 12 ans.

️Visite virtuelle de l’Acropole d’Athènes : Découvrez la Grèce antique comme vous ne l’avez jamais vue grâce au Discovery Tour: Ancient Greece.

Une odyssée éblouissante dans l’Antiquité à travers une visite virtuelle 2D imaginée par des créateurs de jeu vidéo, historiens et archéologues pour un bond dans le passé, comme si vous y étiez !

À découvrir absolument !

Environ 20 min – à partir de 7 ans

Toutes les heures à 19h / 20h / 21h / 22h / 23h

Et aussi : jeux, démonstrations de tournage de céramique au tour électrique, live musical..

À bientôt au Centre archéologique de Montans !

Centre archéologique – Montans 33 avenue Elie Rossignol Montans 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/centre-archeologique/preparez-votre-visite/ https://www.facebook.com/Centre.archeologique.Montans/ Au musée du Centre Archéologique, plongez au cœur de l’Antiquité ! Partez sur les traces des Gallo-Romains à la découverte d’objets antiques fascinants et explorez les espaces de reconstitution grandeur nature pour une expérience immersive !

Pour plonger dans une Histoire vivante, ne ratez pas les Journées de reconstitution antiques au printemps et partez à la rencontre de guerriers, de commerçants, de forgerons, de potiers pour connaître la vie quotidienne et les savoir-faire gallo-romains !

Toute l’année, le Centre archéologique propose au grand public des ateliers pédagogiques et créatifs pendant les vacances scolaires, des animations et des soirées thématiques dans le cadre de sa programmation culturelle (Nuit des musées, Journées européennes de l’Archéologie, Journées européennes du Patrimoine, Fête de la Science…). Parkings à proximité

Bus LIO, ligne 710 ( Gaillac-Lavaur) – arrêt » Montans-Bourg »

**Toute la soirée au Centre archéologique de Montans, découvrez une mise en scène inédite, un parcours lumineux original et ludique pour visiter le musée sous un nouvel angle, comme vous ne l’avez de…

© Nataniel Halberstam – Micro-Folie