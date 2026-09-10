Visitez la petite église communale de Saint-Amans-de-Varès et découvrez son riche mobilier, Église de Saint-Amans-de-Varès, Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Visitez la petite église communale de Saint-Amans-de-Varès et découvrez son riche mobilier 19 et 20 septembre Église de Saint-Amans-de-Varès Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’église de Saint-Amans-de-Varès vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez admirer ses remarquables retables, classés au titre des Monuments historiques, et découvrir l’histoire de cet édifice au cours d’une visite commentée. Les visites guidées sont proposées le samedi 19 et le dimanche 20 à 16h.

Église de Saint-Amans-de-Varès Saint-Amans de Varès, 12150 Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Recoules-Prévinquières Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 https://www.causses-aubrac-tourisme.com Cette petite église communale remonte au moins au XVe siècle. Son mobilier est très riche et entièrement restauré (1999-2009) : quatre retables baroques de la fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle, dont deux classés au titre des Monuments historiques (1995) et deux inscrits à l’Inventaire supplémentaire (1992), ainsi qu’une peinture murale du début du XVIIe siècle, transférée sur panneaux et inscrite en 2005. Hameau situé à proximité de la N88.

L’église de Saint-Amans-de-Varès vous ouvre ses portes !

©Krzysztof Golik