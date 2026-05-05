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Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala

Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala

Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Ancienne école de Teulières

Adresse : Teulières, La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l'Evêque.

Visitez l’ancienne école du village de Teulières ! Dimanche 28 juin, 15h00 Ancienne école de Teulières Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l’Evêque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Reconstitution d’une école des années 1960

Plongez dans l’ambiance d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque.
Participez à la dictée d’autrefois !
Découvrez également une exposition de photographies retraçant la vie des écoles du village il y a plusieurs décennies.

Ancienne école de Teulières Teulières, La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Plongez dans l’atmosphère d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque. Découvrez également une exposition de photographies d’écoles du village ! ancienne école écriture

© Mairie Le Bas Ségala

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