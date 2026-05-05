Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala

Visitez l’ancienne école du village de Teulières ! Dimanche 28 juin, 15h00 Ancienne école de Teulières Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l’Evêque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Reconstitution d’une école des années 1960

Plongez dans l’ambiance d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque.

Participez à la dictée d’autrefois !

Découvrez également une exposition de photographies retraçant la vie des écoles du village il y a plusieurs décennies.

Ancienne école de Teulières Teulières, La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

Plongez dans l’atmosphère d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque. Découvrez également une exposition de photographies d’écoles du village ! ancienne école écriture

© Mairie Le Bas Ségala