Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala
Visitez l’ancienne école du village de Teulières !, Ancienne école de Teulières, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.
Visitez l’ancienne école du village de Teulières ! Dimanche 28 juin, 15h00 Ancienne école de Teulières Aveyron
Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au village de Teulières, à 2 km de La Bastide l’Evêque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Reconstitution d’une école des années 1960
Plongez dans l’ambiance d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque.
Participez à la dictée d’autrefois !
Découvrez également une exposition de photographies retraçant la vie des écoles du village il y a plusieurs décennies.
Ancienne école de Teulières Teulières, La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Plongez dans l’atmosphère d’une école des années 1960 grâce à la reconstitution fidèle d’une salle de classe d’époque. Découvrez également une exposition de photographies d’écoles du village ! ancienne école écriture
© Mairie Le Bas Ségala
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