Visitez l’ancienne prison, Ancienne Prison, Vitry-le-François

Informations pratiques

Visitez l’ancienne prison Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Ancienne Prison Marne

Gratuit – Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’ancienne prison qui a été construite en 1859 sur la base de l’ancienne chapelle. Elle a été exploitée jusqu’en 1914 et la dernière exécution par la guillotine a eu lieu le 21 juillet 1911 dans la rue Saint-Jude.

Ancienne Prison Rue Saint-Jude 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326744530 »}, {« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}]

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©OT Lac du Der