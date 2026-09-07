Visitez l’ancienne prison, Ancienne Prison, Vitry-le-François
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne Prison · Vitry-le-François
Informations pratiques
Visitez l’ancienne prison Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Ancienne Prison Marne
Gratuit – Limité à 18 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de l’ancienne prison qui a été construite en 1859 sur la base de l’ancienne chapelle. Elle a été exploitée jusqu’en 1914 et la dernière exécution par la guillotine a eu lieu le 21 juillet 1911 dans la rue Saint-Jude.
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©OT Lac du Der
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