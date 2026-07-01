Visitez le chantier de reconstruction d’une charpente du XVe siècle, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains

Informations pratiques

Visitez le chantier de reconstruction d’une charpente du XVe siècle Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 La Grande Saline de Salins-les-Bains Jura

Nombre limité de personnes par visite | Privilégier des chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En 2007, l’ancien casino de la ville de Salins-les-Bains était détruit par un incendie impressionnant.

Bien avant d’être un espace dédié aux jeux, le bâtiment, appelé maison du Pardessus, abritait au XIIe siècle le système d’élévation des eaux salées de la Grande Saline.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce bâtiment, habituellement fermé au public, ouvre exceptionnellement ses portes. Au cours d’une visite d’une heure environ, découvrez l’histoire de la reconstruction de cette charpente, suivant des plans du XVe siècle, en compagnie d’un maître-compagnon du devoir.

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des Salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 10 92 https://www.grande-saline.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384731092 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@grande-saline.com »}] Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Pendant 1 200 ans, du VIIIe siècle jusqu’en 1962, hommes et femmes y ont produit le sel, indispensable à la conservation des aliments et véritable richesse qui a fait de Salins-les-Bains la capitale économique de la Franche-Comté médiévale. Avec son impressionnante galerie souterraine bâtie au XIIIe siècle pour protéger les puits d’eau salée et s’étendant sur 165 m sous la ville, sa roue hydraulique et son balancier en bois monumental du XIXe siècle toujours en fonctionnement, le bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France, la Grande Saline est un des joyaux de la Franche-Comté. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à

l’Unesco depuis 2009 ! accès à la galerie par un escalier de 50 marches,12°C dans la partie souterraine, parkings à proximité.

En 2007, l’ancien casino de la ville de Salins-les-Bains était détruit par un incendie impressionnant.

© Edwige Métivier