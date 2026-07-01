Visitez le cœur historique de la ville sur diverses opérations de réhabilitation, Hôtel de Ville, Troyes

Informations pratiques

Visitez le cœur historique de la ville sur diverses opérations de réhabilitation Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Hôtel de Ville Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plusieurs parcours de visites vous permettront de voir les opérations de réhabilitation dans le coeur historique de la ville.

Départ Parvis de l’Hôtel de Ville de Troyes.

Hôtel de Ville Place Alexandre Israël, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 33 33 http://www.vpah-troyes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.vpah-troyes.fr »}] L’Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d’une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution.

Plusieurs parcours de visites vous permettrons de voir les opérations de réhabilitation dans le coeur historique de la ville.

© Daniel le Névé – Ville de Troyes