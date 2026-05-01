Beaugency

Visitez les sites remarquables du castrum médiéval

Château de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-14 2026-05-25 2026-07-01 2026-09-01

La visite commentée du Castrum vous révèle les secrets du patrimoine architecturale et l’histoire de la cité médiévale de Beaugency.

LA PLACE DUNOIS Quel fut le rôle de cette ancienne place centrale du château ?

LA TOUR CESAR Ces édifices sont rares sur le territoire, ce donjon médiéval vous intrigue ? Et si vous poussiez la porte pour découvrir l’intérieur de la tour !

L’ABBATIALE NOTE-DAME Saviez-vous qu’elle faisait partie d’une abbaye dont nous pouvons encore aujourd’hui admirer les différents corps de bâtiments ?

Une expérience historique et architecturale à ne pas manquer au cœur du Val de Loire. Réservez dès maintenant et vivez une après-midi inoubliable au Château de Beaugency !

Ce que votre billet comprend

Une visite immersive avec un audio-guide de 45min

L’accès à la cour du Château, à la Tour César et à l’Abbatiale Notre-Dame

L’accès au café du château (pâtisserie préparées et cuites au château) 7 .

Château de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-beaugency.com

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English :

A guided tour of the Castrum reveals the secrets of the architectural heritage and history of the medieval town of Beaugency.

L’événement Visitez les sites remarquables du castrum médiéval Beaugency a été mis à jour le 2026-05-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE