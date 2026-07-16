Visitez librement la basilique Saint-Urbain, Église Saint-Urbain, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Urbain · Troyes
Informations pratiques
Visitez librement la basilique Saint-Urbain 19 et 20 septembre Église Saint-Urbain Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir librement ce joyau de l’art gothique. Découvrez le tympan du portail principal et les verrières du chœur qui datent du XIIIe siècle.
Église Saint-Urbain Place Vernier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 37 13 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/basilique-saint-urbain/ La construction de l’édifice, consacrée Basilique en 1964, fut entreprise de 1262 à 1286 par Jacques Pantaléon, futur pape Urbain IV né à Troyes en 1185, ceci à l’emplacement-même de l’échoppe de savetier de son père et pour rendre hommage à sa ville natale. Il s’agit d’un pur joyau de l’art gothique ; les colonnes et les piliers soutiennent la nef de la basilique. Dans la chapelle sud, il est possible de contempler la délicate statue de la « Vierge au Raisin », représentative de l’ « Ecole troyenne » du 16e siècle.
Venez découvrir librement ce joyau de l’art gothique. Découvrez le tympan du portail principal et les verrières du chœur qui datent du XIIIe siècle.
© Daniel Le Névé
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