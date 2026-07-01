Visitez librement la Cité du Vitrail, Cité du Vitrail, Troyes

Informations pratiques

Visitez librement la Cité du Vitrail 19 et 20 septembre Cité du Vitrail Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les collections permanentes de la Cité du Vitrail, ainsi que son exposition « Passavant le meilleur : la Champagne au temps des Comtes ».

Cité du Vitrail 31 quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 52 87 https://cite-vitrail.fr Installée au cœur de Troyes, la Cité du Vitrail propose un voyage au centre des vitraux, du Moyen Âge à nos jours, en donnant les clés pour comprendre et apprécier cet art dans toutes ses dimensions. Son exposition permanente offre plus de 60 œuvres originales à hauteur de regard, régulièrement renouvelées. Elle est aussi un lieu d’expositions temporaires, un pôle d’études et de recherches, ainsi qu’un espace pédagogique.

Visiter la Cité du Vitrail, c’est aussi découvrir son écrin historique : l’Hôtel-Dieu-le-Comte, un remarquable ensemble du XVIIIᵉ siècle, entièrement restauré. L’Apothicairerie, parmi les plus belles de France, conserve une exceptionnelle collection de pots en faïence et de boîtes pharmaceutiques en bois peint des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. Accès handicapés moteurs : total

Venez découvrir les collections permanentes de la Cité du Vitrail ainsi que son exposition « Passavant le meilleur: la Champagne au temps des Comtes ».

© Studio OG