AGENDA · Troyes
Visitez librement l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nizier · Troyes
Informations pratiques
Visitez librement l’église Saint-Nizier 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir ce monument historique du XVIe siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon.
Église Saint-Nizier Place Saint Nizier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 06 30 62 30 73 http://www.vpah-troyes.fr
Venez découvrir ce monument historique du 16e siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon
© François Fourrier
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