Visitez librement l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Troyes

Informations pratiques

Visitez librement l’église Saint-Nizier 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce monument historique du XVIe siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon.

Église Saint-Nizier Place Saint Nizier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 06 30 62 30 73 http://www.vpah-troyes.fr

Venez découvrir ce monument historique du 16e siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon

© François Fourrier