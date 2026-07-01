UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Visitez librement l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nizier · Troyes

Visitez librement l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nizier
Adresse
Place Saint Nizier, 10000 Troyes, France
Ville
10000 Troyes
Département
Aube

Visitez librement l’église Saint-Nizier 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce monument historique du XVIe siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon.

Église Saint-Nizier Place Saint Nizier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 06 30 62 30 73 http://www.vpah-troyes.fr
Venez découvrir ce monument historique du 16e siècle, comportant une toiture aux tuiles vernissées de style bourguignon

© François Fourrier

À voir aussi à Troyes (Aube)