Visitez librement l’église Saint-Pantaléon, Église Saint-Pantaléon, Troyes

Informations pratiques

Visitez librement l’église Saint-Pantaléon 19 et 20 septembre Église Saint-Pantaléon Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir cette somptueuse église renfermant des sculptures emblématiques du « Beau XVIe siècle ».

Église Saint-Pantaléon Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325716800 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/eglise-saint-pantaleon/ Après la Révolution, y sont rassemblées des sculptures du XVIe s. sauvées d’autres édifices, la transformant ainsi en un remarquable musée de la statuaire religieuse champenoise.

L’extérieur, sobre, présente un portail à deux frontons superposés et un étonnant clocher octogonal. L’intérieur crée un sentiment d’élévation du fait de l’étroitesse de la nef. Le balcon qui en fait le tour, la voûte en berceau de bois à 28 m et les vastes baies vitrées sont remarquables. Les vitraux historiés, souvent en grisaille, forment un remarquable ensemble du XVIe s. Les verrières de l’Histoire de Daniel et de La Passion, datées de 1531, marquent un tournant pour l’Ecole troyenne de peinture sur verre qui avait jusqu’alors privilégié les coloris intenses.

Venez découvrir cette somptueuse église renfermant des sculptures emblématiques du « Beau XVIe siècle ».

© Daniel Le Névé – Ville de Troyes