Visitez librement l’église Saint-Remy, Église Saint-Rémy, Troyes

Informations pratiques

Visitez librement l’église Saint-Remy 19 et 20 septembre Église Saint-Rémy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement cette église située au coeur du quartier du marché des Halles.

Levez les yeux vers la flèche d’ardoise vrillée, véritable prouesse architecturale, qui constitue la particularité de l’édifice.

Église Saint-Rémy Place Saint – Remy, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325731205 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/eglise-saint-remy-3/ Englobée dans la nouvelle enceinte construite au XIIIe s. l’église connaît alors de multiples agrandissements et transformations. Elle reçoit en outre de nouveaux vitraux payés par de riches familles troyennes.

Menacée de destruction, l’église est sauvée de la démolition par les protestations des habitants et classée Monument historique en 1908.

L’église St Rémy fait partie de l’Association des clochers tors d’Europe qui référencie la centaine d’églises présentant cette particularité bien singulière !

Venez découvrir librement cette église située au coeur du quartier du marché des Halles.

© Carole Bell -Ville de Troyes