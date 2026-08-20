Visitez Saint-Lys autrement, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys

Informations pratiques

Visitez Saint-Lys autrement Samedi 19 septembre, 16h00 Halle de Saint-Lys Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Visitrez Saint-Lys autrement

Rallye pédestre de découverte de la bastide de Saint-Lys avec des anecdotes peu connues le 19 septembre 2026. 16 h Départt de la halle en centre ville. Manifetataion dans le cadre des journées du Patrimoine.

Halle de Saint-Lys Place Nationale saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Rallye Pédestre de découverte de la bastide de Saint-Lys

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