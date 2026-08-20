AGENDA · Saint-Lys
Visitez Saint-Lys autrement, Halle de Saint-Lys, Saint-Lys
samedi 19 septembre 2026 · Halle de Saint-Lys · Saint-Lys
Informations pratiques
Visitez Saint-Lys autrement Samedi 19 septembre, 16h00 Halle de Saint-Lys Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Visitrez Saint-Lys autrement
Rallye pédestre de découverte de la bastide de Saint-Lys avec des anecdotes peu connues le 19 septembre 2026. 16 h Départt de la halle en centre ville. Manifetataion dans le cadre des journées du Patrimoine.
Halle de Saint-Lys Place Nationale saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Rallye Pédestre de découverte de la bastide de Saint-Lys
Envol
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