Visitez un des derniers ponts écluses encore en élévation, Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz, Thionville

Informations pratiques

Visitez un des derniers ponts écluses encore en élévation 19 et 20 septembre Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un des joyaux du patrimoine thionvillois en visitant ce pont-écluse.

De nombreuses explications vous seront apportées sur cet ouvrage. Un stand d’information tenu par la SHAL section Thionville se tiendra à votre dispostion pour répondre à toutes vos interrogations.

Pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz Rue des Écluses, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 82 57 15 Les ponts-écluses Sud et Nord de Thionville ont été construits entre 1746 et 1752 par Louis de Cormontaigne, directeur des fortifications. Dans l’objectif d’éviter les dégâts dus aux crues de la Moselle, un canal de dérivation est creusé. Les ponts-écluses permettent alors la circulation entre les deux rives de ce canal. Le caractère défensif des ouvrages assure une continuité avec les remparts de Thionville. Parking à proximité.

Découvrez un des joyaux du patrimoine thionvillois en visitant ce pont-écluse.

©Ville de Thionville