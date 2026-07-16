Visitez une église contemporaine, Eglise Saint-Joseph, Troyes

Informations pratiques

Visitez une église contemporaine 19 et 20 septembre Eglise Saint-Joseph Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une église construite dans les années 1960, en béton armé. Elle possède de magnifiques fresques de Don Angelico Surchamps.

Eglise Saint-Joseph 51 rue Brocard 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 09 86 65 11 05 En juin 1940, la chapelle Saint-Gilles est incendiée et c’est avec l’argent attribué pour dommage de guerre qu’il est décidé de construire une nouvelle église. Celle-ci est bénite en 1965. Son architecte se nomme Michel Millochau (architecte d’un immeuble rue Édouard Herriot). L’église est faite en béton armé avec une couverture en velum de toile tendue. L’entrée est décorée tel un tympan avec une structure en béton moulé sur le thème de saint Joseph et de la Sainte Famille.

A l’intérieur, on y trouve une grande verrière d’Alain Vinum sur le thème de la Vie, ainsi qu’une peinture monumentale de Don Angelico Surchamp « Travaille et prie ».

Découvrez cette église construite dans les années 1960, en béton armé. Elle possède de magnifiques fresques de Don Angelico Surchamps.

© P. Grégoire Banaba