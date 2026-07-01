Visitez une Église d’architecture byzantine du XXe siècle, fresque d’origine byzantine, icônes byzantines., Communauté hellénique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visitez une Église d’architecture byzantine du XXe siècle, fresque d’origine byzantine, icônes byzantines. 18 – 20 septembre Communauté hellénique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Communauté hellénique de Lyon 45 rue père Chevrier, 69007 LYON Lyon 69007 Jean-Macé Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33768545797 https://www.cohelyon.fr https://www.facebook.com/cohelyon/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/cohelyon/ L’église de l’Annonciation à la Mère de Dieu est un bâtiment cultuel qui représente l’architecture byzantine, construite le 20e siècle. Si vous chercher les racines orthodoxes, venez découvrir notre paroisse !

L’église, dont les plans ont été élaborés et exécutés par M. Louis THOMAS, architecte de la Ville de Lyon, et premier collaborateur de M. Tony GARNIER, a été achevé et inauguré en septembre 1949.

Il a adopté des formes radicalement modernes tout en restant fidèle aux références de l’architecture orthodoxe :

a) coupole octogonale à la croisée et a retenu les leçons de l’architecte de Perret au Raincy.

b) dégagement complet du volume, minceur des supports, abondance de la lumière.

c) Fresques murales d’icônes byzantines (agiographie) représentant l’histoire entière de l’Eglise (anges, prophètes, le Christ incarné, apôtres, saints de l’église etc).

L’église de l’Annonciation à la Mère de Dieu est un bâtiment cultuel qui représente l’architecture byzantine, construite le 20e siècle. Si vous chercher les racines orthodoxes, venez découvrir notre …

©Communauté Hellénique de Lyon