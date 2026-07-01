Visitez une église de style dombellotiste, Église Notre-Dame-des-Trévois, Troyes

Informations pratiques

Visitez une église de style dombellotiste 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Trévois Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez l’église Notre-Dame-des-Trévois grâce à une expositon photo.

Église Notre-Dame-des-Trévois 83 boulevard Jules Guesde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 75 59 31 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/eglise-notre-dame-des-trevois/ Édifiée de 1931 à 1934 dans un quartier ouvrier au sud de Troyes, Notre-Dame-des-Trévois est l’une des quinze églises paroissiales construites, pour l’essentiel en France et aux Pays-Bas, par l’architecte et moine bénédictin Dom Bellot, dont l’œuvre s’inscrit très largement dans le mouvement de renouveau liturgique et religieux de l’entre-deux-guerres.

Répondant parfaitement, par son espace intérieur décloisonné, aux nouvelles exigences de sa fonction et de son programme liturgique, d’une absolue cohérence architecturale et d’une remarquable qualité d’exécution due à une mise en œuvre très soignée de son matériau de construction quasi exclusif, la brique, l’église se distingue également par une étonnante originalité, à laquelle contribue le souci permanent du détail et la recherche d’effets de polychromie.

L’édifice est construit sur un plan en forme de croix latine, prolongé par une abside polygonale à cinq pans. Sa façade est ornée d’une statue de Notre-Dame-des-Trévois, sculptée par Henri Charlier.

Visitez l’église Notre-Dame-des-Trévois grâce à une expositon photo.

© Bernard Lion