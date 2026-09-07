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Vitrail Monique Lacour, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles

Vitrail Monique Lacour, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle paroissiale Saint Louis
Adresse
4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine
Ville
77500 Chelles
Département
Seine-et-Marne

Vitrail Monique Lacour Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Monique Lacour, vitrailliste, vous fera découvrir cette technique ancienne de création de vitraux et toutes techniques en rapport avec le verre.

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Atelier vitrail

©Monique Lacour

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