Vitrail Monique Lacour, Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles

Informations pratiques

Vitrail Monique Lacour Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Monique Lacour, vitrailliste, vous fera découvrir cette technique ancienne de création de vitraux et toutes techniques en rapport avec le verre.

Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine

Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile

Atelier vitrail

©Monique Lacour