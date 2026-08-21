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Vitraux photographiques d’Augustin Boutique : histoire et lecture, Musée de la Chartreuse, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Vitraux photographiques d’Augustin Boutique : histoire et lecture, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 15 personnes

Vitraux photographiques d’Augustin Boutique : histoire et lecture Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parmi les trésors conservés par la Photothèque Augustin Boutique-Grard figurent de rares et étonnants objets photographiques, notamment des panneaux photographiques, parfois qualifiés de « vitraux photographiques ». Venez découvrir ces assemblages uniques, mêlant photographies et encadrements décoratifs, et laissez-vous surprendre par une facette méconnue de l’histoire de la photographie

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« owner »: {« uid »: 71906316, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 30, « bookingContact »: « phototheque@ville-douai.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Parmi les trésors conservés par la Photothèque Augustin Boutique-Grard figurent de rares et étonnants objets photographiques, notamment des panneaux photographiques.

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard

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