Vitraux photographiques d’Augustin Boutique : histoire et lecture, Musée de la Chartreuse, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai
Informations pratiques
Vitraux photographiques d’Augustin Boutique : histoire et lecture Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Musée de la Chartreuse Nord
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Parmi les trésors conservés par la Photothèque Augustin Boutique-Grard figurent de rares et étonnants objets photographiques, notamment des panneaux photographiques, parfois qualifiés de « vitraux photographiques ». Venez découvrir ces assemblages uniques, mêlant photographies et encadrements décoratifs, et laissez-vous surprendre par une facette méconnue de l’histoire de la photographie
Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr [{« owner »: {« uid »: 71906316, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 30, « bookingContact »: « phototheque@ville-douai.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}, {« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
Parmi les trésors conservés par la Photothèque Augustin Boutique-Grard figurent de rares et étonnants objets photographiques, notamment des panneaux photographiques.
©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard
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