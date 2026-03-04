Viva Italia !, Médiathèque, Lezennes
Viva Italia !, Médiathèque, Lezennes samedi 7 mars 2026.
Viva Italia ! 7 – 28 mars Médiathèque Nord
Sur inscription auprès de la médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
En mars, la médiathèque se met aux couleurs de l’Italie :
- 07 mars : Ateliers jeux, dessins et mosaïques pour les enfants
- 14 mars : La Malle à Histoires
- 18 mars : Pizza party créative
- 28 mars : Création d’un conte musical
Télécharger le programme
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@lezennes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.05.14.46 »}] [{« link »: « https://lezennes.fr/images/telechargement/evenements/viva_italia_2026_programme.pdf »}]
Visuel : Canva