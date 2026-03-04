Viva Italia !, Médiathèque, Lezennes

Viva Italia ! 7 – 28 mars Médiathèque Nord

Sur inscription auprès de la médiathèque

En mars, la médiathèque se met aux couleurs de l’Italie :

07 mars : Ateliers jeux, dessins et mosaïques pour les enfants

14 mars : La Malle à Histoires

18 mars : Pizza party créative

28 mars : Création d’un conte musical

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

