Viva La Fiesta, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Viva La Fiesta Dimanche 14 mars 2027, 15h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:30:00+01:00

Impossible de ne pas frissonner et de ne pas chanter avec les artistes de ce spectacle riche en couleurs et en émotions. Un feu d’artifice musical et vocal qui nous fera danser, chanter et rêver !

Plus de soixante extraits nous conduirons de la Méditerranée à Mexico avec une troupe de jeunes danseurs et chanteurs, parmi les plus emblématiques du moment. Rythmes et dépaysement garantis, avec des décors et des costumes qui nous ferons oublier tous nos soucis ! Direction les succès éternels et les voix lyriques !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/198/le_pin_galant/viva_la_fiesta »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Impossible de ne pas frissonner et de ne pas chanter avec les artistes de ce spectacle riche en couleurs et en émotions. Un feu d’artifice musical et vocal qui nous fera danser, chanter et rêver ! Viva la fiesta Opérette